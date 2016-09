Destiny: ​Rise of Iron - Exakte Freischaltzeit bekannt gegeben

Auf der Produktseite zu Destiny im amerikanischen Playstation Store ist exakte Freischaltzeit für die Erweiterung Rise of Iron aufgetaucht. Die Eisernen Lords erwachen demnach um Punkt 11:00 Uhr am 20. September, also in ziemlich genau 24 Stunden. Rise of Iron oder eben Das Erwachen der Eisernden Lords, wie das Addon hierzulande heißt, wird nur noch für PS4 und Xbox One erhältlich sein und kostet knapp 30 Euro. Für Besitzer der Last-Gen-Versionen besteht aber unter gewissen Umständen die Möglichkeit eines Charakter-Transfers.

Destiny: Rise of Iron bietet eine umfangreiche Kampagne, in deren Verlauf es den beziehungsweise die Spieler in die Verseuchten Lande verschlägt. Hersteller Bungie zufolge handelt es sich bei der neuen Region um die bislang weitläufigste überhaupt. Die Maximalstufe für Hüter verbleibt bei 40, während das Licht-Level zunächst auf 385 und später auf 400 angehoben wird. Weitere Details findet in diesem Artikel zu die Destiny: Rise of Iron. Unser Test geht pünktlich zum Launch am morgigen Dienstag online.

Quelle: VG247