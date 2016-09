Destiny 2: Gerüchte um PC-Version, angeblich vollwertiger Nachfolger

Die Gerüchteküche um Destiny 2 brodelt: Das Online-Magazin Kotaku will von "verschiedenen Quellen" erfahren haben, dass die Fortsetzung des Online-Shooters für PC erscheint. Das Debütspiel kam exklusiv für Konsolen in den Handel. Um die PC-Version zu realisieren, habe Activision die internen Studio Vicarious Visions und High Moon verpflichtet. Jene sollen Bungie bei der Umsetzung unterstützen. Außerdem berichtet Kotaku, dass Destiny 2 als vollwertiger Nachfolger geplant ist und sich nicht wie eine größere Erweiterung wie König der Besessenen anfühlen solle. Das wiederum könnte bedeuten, dass die Destiny-Macher alte Zöpfe abschneiden und sich von bekannten Charakteren und Schauplätzen trennen.

In Gesprächen mit Insidern direkt bei Bungie, verglichen Mitarbeiter Destiny 2 mit Blizzards vielerorts umjubelten Action-Rollenspiel Diablo 2. Die Fortsetzung griff zwar das erfolgreiche Spielkonzept auf, brachte aber so viele Neuerungen ein, dass es sich spürbar anders spielte. "Diablo 2 ist ein komplett anderes Spiel", zitiert das Online-Blog Kotaku eine Bungie-nahe Quelle. "König der Besessenen war ein Reboot des ersten Destiny, das kleinere Probleme behoben hat. Destiny 2 ist eine Revision, das sich größerer Baustellen annimmt." Damit könnte womöglich die Story gemeint sein, die trotz Verbesserungen in den vergangenen Expansion Packs noch immer die größte Schwäche des Online-Shooters darstellt.

Ein oft im Zusammenhang mit Destiny 2 genanntes Feature sollen sogenannte "play-in destinations" sein - ein brandneues Modell für Aktivitäten, das die Spielwelt von Destiny radikal verändert. Planeten im Online-Shooter sollen um ein Vielfaches stärker bevölkert sein, was durch Städte, Außenposten und im Vergleich zu den herkömmlichen Patrouillenmissionen spannendere Quests erreicht werden soll. Fraglich bleibt, ob sich bisher erspielter Fortschritt in irgendeiner Art und Weise in Destiny 2 übernehmen lässt. 2014 versicherte Bungie noch, dass ein Charakter-Import geplant sei. "Die Idee dahinter ist, dass der Hüter, den du kreiert hast, etwas ist, das du über das Abenteuer hinweg mitnehmen kannst", sagte Community Manager David "DeeJ" Dague.

In den vergangenen Monaten machten Gerüchte die Runde, wonach die Arbeiten an Destiny 2 längst nicht problemlos laufen. So soll Bungie das für die Fortsetzung verantwortliche Team restrukturiert haben. Luke Smith, der als Game Director die Entwicklung von König der Besessenen leitete, ist seit April 2016 für Destiny 2 verantwortlich. Über 750 Mitarbeiter sind bei Bungie beschäftigt, berichtet Kotaku. Nach der Fertigstellung der jüngsten Destiny-Erweiterung Das Erwachen der Eisernen Lords soll nun ein Großteil an dem offiziellen Nachfolger arbeiten. Mehr über die holprige Entstehungsgeschichte von Destiny erfahrt ihr auf unserer Themenseite. Wie gut das womöglich letzte Destiny-Add-on Rise of Iron geworden ist, könnt ihr im Test nachlesen.

