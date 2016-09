Update #2: Neue Hinweise auf der Suche nach Owl Sector führen zum Staubpalast. Den auf der Webseite hinterlegten Nachrichten zufolge haben die Tech-Milben nämlich dort ihren Ursprung. Wie unsere Kollegen von buffed berichten, wäre das nur konsequent. Ein Geheimraum im Staubpalast bietet schließlich auch einen neuen Geist und einen SIVA-Cluster. Bei buffed findet ihr zudem die vollständige Abschrift der Chat-Texte zu den Event-Buffs Brillianz 3.2, Ruhm 2.1, Prunk 2.6, Herrlichkeit 2.0 und Tapferkeit 3.1.

Update: Im aktuellen "Diese Woche bei Bungie"-Artikel nehmen die Entwickler zumindest kurz Bezug auf die Angelegenheit. "[...] wir wissen über die unautorisierte Übertragung von Tech-Milben im Schmelztiegel Bescheid. Frühe Meldungen besagen, dass dies in erhöhter EP-Zufuhr resultiert ist, doch diese Behauptungen müssen noch überprüft werden", heißt es.

Destiny und Owl-Sektor (Owl Sector), was hat es damit auf sich? Letzte Nacht wurden im Online-Shooter von Bungie plötzlich mysteriöse Buffs an Charaktere vergeben, die beispielsweise erspielte Erfahrungspunkte und Reputation steigern. Erwischt hat es unter anderem den Twitch-Streamer Mr_Amplified - hier gibt's den Stream-Ausschnitt zum Destiny-Buff zu sehen. Derzeit wird vermutet, dass der Effekt durch das Töten anderer Spielercharaktere im Schmelztiegel-PvP "übertragen" wird und sich auf diese Art von Hüter zu Hüter verbreitet.

Aber es wird noch mysteriöser: Sobald beispielsweise die Charaktere von Twitch-Streamern den Effekt erhalten, meldet sich im Chat offenbar ein Nutzer namens owl_sector mit folgender Nachricht zu Wort: "We've detected an unidentified foreign intrusion into your systems, Guardian. Stay calm. We will investigate" (via Reddit). Das System des Hüters wurde infiziert, heißt es. Und das trifft offenbar immer mehr Hüter, wie die passende Webseite zu Owl-Sektor zeigt - so eine gibt es nämlich auch.

Unter owlsector.bungie.net ist eine Weltkarte aufrufbar, die mutmaßlich die "Infizierten" anzeigt, die sich einen der möglichen Effekte eingefangen haben. Obendrein gibt's auf der Seite Chat-Nachrichten zum Nachlesen. Was es mit diesem Owl-Sektor genau auf sich hat und wie umfangreich die ARG-ähnliche (alternate reality game) Aktion noch wird, ist derzeit unklar. Sie dürfte aber in jedem Fall mit Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords in Verbindung stehen. Die zweite Erweiterung für den Loot-Shooter erscheint am 20. September und erzählt von der Seuchen-ähnlichen Technologie SIVA, die von einem neuen Gefallenen-Haus eingesetzt wird, um die Welt zu transformieren.

