Destiny: Famose Tanzeinlage zu Michael Jackson im Musikvideo

Die Hüftenschwinger des Destiny-Clans Husky Raid haben es schon wieder getan: Die wohl begnadetsten Tänzer der postapokalyptischen Zukunft melden sich pünktlich zu Halloween mit einer neuen Tanzroutine zurück. Diese umfasst dabei aber gleich mehrere Songs, und zwar einige der größten Hits des verstorbenen King of Pop Michael Jackson. Mit elaborierten Tanzchoreographien, ansehnlichen Lasershow-Einlagen durch Gewehrschüsse und effektvolle Fähigkeiten sowie den Einsatz gruseliger Masken begleiten die Tänzer Boisterousbiddy, MegaMagwitch, G1vmee uh han, Acetonicetryle, Ballistikitty, CelestialPoodle, Voidjedi appel und SuperStartop bekannte Songklassiker wie "Thriller" und "Smooth Criminal" - rund 300.000 Aufrufe hat das aufwendige Video zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf YouTube bereits zu verzeichnen.



Die Mitglieder des Destiny-Clans Husky Raid sind keine Unbekannten auf dem Tanzparkett: Schon im Mai dieses Jahres veröffentlichten sie ein Video auf YouTube, in dem sie den Gwen-Stefani-Song "The Sweet Escape" in ähnlicher Manier darbieten. Das Video entwickelte sich zum Klickmagneten und sammelte insgesamt beinahe eine Million Aufrufe sowie tausende positive Bewertungen und Kommentare. Für weitere sehenswerte Fanvideos, Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Destiny, die kürzlich veröffentlichte Erweiterung Das Erwachen der Eisernen Lords und das aktuell laufende Halloween-Event haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

