Destiny: So sehen die neuen Klamotten aus den Raids aus

In Destiny startet am 28. März 2017 das Zeitalter des Triumphs, in dessen Rahmen sich in den alten, auf Vordermann gebrachten Raids Gläserne Kammer, Crotas Ende und Königsfall sowie im aktuellen Raid Zorn der Maschine jede Menge neuer Klamotten für eure Hüter droppen. Und wie diese neuen Looks aussehen, könnt ihr euch bei uns in der Bildergalerie anschauen - wir verraten euch jetzt schon, dass da einige echte Schmankerl dabei sind.

Übrigens: Wie sieht es mit den legendären Primärwaffen aus Raids wie Gläserne Kammer und Crotas Ende aus, die in der Vergangenheit Elementarschaden geboten haben? Diese Element-Primärwaffen kehren zurück und zwar als exotische Meisterwaffen, die es als Belohnung in den Herausforderungen der wöchentlich empfohlenen Raids zu ergattern gibt - ebenso wie die Ornament-Token für die neuen Raid-Belohnungen. Es gibt diese alten Primärwaffen auch in einer legendären Neuauflage, die allerdings keinen Elementarschaden bieten.