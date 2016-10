Destiny: Halloween-Event Festival der Verlorenen hat begonnen

In Destiny startet heute wieder Festival der Verlorenen (Festival of the Lost). Bis zum 8. November können Spieler im Rahmen dieses jährlich stattfindenden Halloween-Events besondere Grusel-Quests absolvieren, und dabei Süßigkeiten und die Geschenke der Verlorenen einsammeln. Außerdem winken neue Masken, Gesten, Shader, Abzeichen und auch exotische Waffenornamente als Belohnung. Der Trailer unterhalb zeigt, weshalb es sich lohnt, am Festival der Verlorenen in Destiny teilzunehmen. Hier geht's zur offiziellen Info-Seite zum Festival der Verlorenen in Destiny.

Destiny ist ein Online-Shooter mit Rollenspiel-Elementen. Entwickler sind die Halo-Macher von Bungie. Das Ursprungsspiel ist 2014 für PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One erschienen. Die beiden Last-Gen-Konsolen von Microsoft und Sony werden inzwischen aber nicht mehr mit Updates unterstützt. Erst vor wenigen Wochen ist mit Das Erwachen der Eisernen Lords (Rise of Iron) die nächste größere Erweiterung für Destiny erschienen. Alle weiteren News und Infos gibt's auf unserer Themenseite zu Destiny.