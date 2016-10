Destiny: So schnappt ihr euch den Flugbesen-Sparrow zu Halloween

Gerade erst hat Bungie das große Halloween-Event (Festival der Verlorenen) im Online-Shooter Destiny gestartet, schon haben Spieler ein nettes Extra im Spiel entdeckt, das thematisch hervorragend zum Gruselfest passt: einen knorrigen Flugbesen. Dieser kann ohne jegliche Voraussetzungen von jedem Spieler im Turm gefunden werden - lauft dafür einfach in Richtung Hangar und biegt in die Hangar-Bar ein. An der Gesten-Sammlung vorbeigelaufen, haltet ihr euch rechts und hüpft bei den Kisten auf der rechten Seite nach oben, wo ihr den Besen finden solltet. Nehmt ihr ihn auf, befindet er sich in eurem Inventar und darf als Sparrow genutzt werden. Ewig wird der Harry-Potter-Spaß allerdings nicht währen: Mit Ende des Halloween-Events am 8. November 2016 wird auch der Besen wieder verschwinden.



Das Festival der Verlorenen bringt zahlreiche einzigartige, thematisch passende Aspekte ins Spiel, darunter Grusel-Quests und Belohnungen wie Masken, Gesten, Shader, exotische Waffenornamente und Abzeichen. Weitere Informationen zu Bungies hauseigenem Halloween-Event findet ihr auf der Info-Seite zum Festival der Verlorenen. Destiny wurde erst vor wenigen Wochen durch das umfangreiche Addon "Das Erwachen der Eisernen Lords" erweitert und kürzlich zudem mit dem Update 2.4.1 bedacht. Für weitere Informationen, Ankündigungen, Bilder, Trailer, hilfreiche Tipps und mehr rund um Destiny besucht ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zu Bungies Sci-Fi-MMO.

via Eurogamer