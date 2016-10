Destiny: ​Festival der Verlorenen 2016 - Item-Infos zum Halloween-Event

In Bungies Loot-Shooter Destiny wird's bald gruselig. Das Halloween-Event "Festival der Verlorenen" dürfte bald zurückkehren. Die Entwickler nennen zwar noch keinen Termin, voraussichtlich geht's aber in der kommenden Woche los. Das Festival der Verlorenen 2015 startet am 26. Oktober. Und während sich das Destiny-Team bei Bungie noch zu Neuerungen ausschweigt, sind Spieler durch Datamining bereits fündig geworden - Patch 2.4.1 dürfte Destiny nämlich bereits weitestgehend fit gemacht haben für das Event.

Der Infosammlung zum Festival der Verlorenen 2016 auf Reddit zufolge läuft das Event vermutlich im Großen und Ganzen wie im Vorjahr ab: Hüter müssen also beispielsweise mit verschiedenen Masken bestimmte Aufgaben erledigen, um sich Belohnungen (wie dauerhafte Masken) zu verdienen. In diesem Jahr dürfte unter anderem das Sortiment an Papp-Gesichtsschmuck wachsen: Spieler können sich beispielsweise auch als Geist ausgeben, sich eine Siva-Fratze aufsetzen oder als Lord Saladin durch den Turm spazieren.

Zwei zusätzliche Emotes ("Howl" und "Terrify"), eine Halloween-Geisterhülle und ein dem Icon nach zu urteilen giftgrüner Sparrow haben die Spieler ebenfalls zu erwarten. Manche der Feiertagsgegenstände aus dem Vorjahr lassen sich übrigens auch an einem neuen Kiosk wieder abholen, der sich in der Nähe des Shader-Kiosks befindet. Die Liste aller Items findet ihr bei Reddit. Gute Nachrichten gibt's übrigens für alle, die ein Jahr lang die Rosinen-Box vom Halloween-Event aufgehoben haben. Daraus wurde nämlich im Zuge des gestrigen Updates eine Schachtel "Aszendenten-Rosinen", die euch eine Grimoire-Karte einbringt.