Destiny sorgte seit der Beta-Phase durch Pleiten, Pech und Pannen für Schlagzeilen. Nicht verschont blieb dabei auch der Geist - der kleine Robo-Begleiter des Spielercharakters. Der wurde in der englischen Destiny-Fassung von Peter Dinklage gesprochen (später ersetzt durch Nolan North) und gab einige denkwürde Zeilen zum Besten. Eine davon schaffte es nicht einmal ins finale Spiel. In den ersten Testfassungen noch kommentierte der von den Spielern "Dinklebot" getaufte Geist nämlich in einer Mission: "That wizard came from the Moon".

Der alberne Spruch wurde schnell zum Running Gag - Bungie bot im offiziellen Fan-Shop sogar ein passendes T-Shirt an. Die Destiny-Macher mussten angesichts der vielen Probleme des Shooters früh lernen, auch über sich selbst und die Macken des Spiels lachen zu können. Das hat das Team offensichtlich auch immer noch drauf. Das aktuelle "Zeitalter des Triumph"-Update bringt den Kultspruch nämlich zurück ins Spiel. Vorgetragen zunächst von Peter Dinklage - bevor sich Nolan North einschaltet. Zu sehen ist das im Video von Xbox-Spieler Sun of Rasmus (bei Zeitmarke 00:18):



Der Scherz passt zum Thema des Updates: Nostalgie. "Zeitalter des Triumphs" macht unter anderen sämtliche Raid-Instanzen des Loot-Shooters mit neuer Beute und angepasstem Balancing fit fürs aktuelle Endgame. Derweil rollt Destiny 2 an. Am 30. März um 19 Uhr soll ein Ankündigungs-Trailer den Nachfolger offiziell vorstellen. In diesem Zuge erfahren wir dann hoffentlich auch, ob ab den Gerüchten um eine PC-Veröffentlichung etwas dran ist. Einen Teaser-Trailer gibt's bereits: