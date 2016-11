Destiny 2: Nathan Fillion sagt, er ist auch dabei - Cayde-6 ist also an Bord?

Destiny 2 ist um ein Gerücht reicher - Cayde-6 könnte in Bungies Nachfolger zu Destiny wieder eine Rolle spielen. Wie kommt's dazu? Im Rahmen der australischen Popkultur-Messe Supanova hat Destiny-Fan IGotRockets eigenen Angaben zufolge die Gelegenheit bekommen, ein Autogramm von Schauspieler Nathan Fillion zu ergattern. Fillion bekanntesten Rollen dürften die in den Kultserien Firefly und Castle sein. Aber auch zur ersten Destiny-Erweiterung König der Besessenen hat er einen Großteil beigetragen; Fillion ist in der englischen Version schließlich der Sprecher des frech-charmanten Exo Cayde-6, der neben anderen Mitgliedern der Vorhut unsere Hüter maßgeblich durch die Kampagne geführt hat.

Zurück aber zur Supernova. IGotRockets reihte sich mit Firefly-Fans in die Warteschlange für ein Autogramm von Nathan Fillion ein, wollte aber Caydes Buch aus der Collector's Edition von König der Besessenen unterschreiben lassen. Seinen eigenen Worte zufolge geschah folgendes, als er an der Reihe war: "Jeder vor mir in der Reihe hat Firefly-Sachen unterschreiben lassen und es war wirklich cool zu sehen, als er [Fillion] 'sein' Buch sah und seine Augen glänzten. Er stand auf und schüttelte meine Hand und stellte sich vor. Ich musste ihn einfach fragen, ob er für Destiny 2 zurückkommen würde, und er sagte ja."

Bevor die Fans jetzt allerdings das Cayde-Freudenfeuerwerk abfackeln, warnt Destiny-Fan aventale in den Kommentaren bei Reddit vor übereilter Aufregung. "Wenn wir ehrlich sind hat er auch gesagt, er würde den Hüter sprechen, deswegen weiß ich nicht, ob wir wirklich darauf vertrauen können, ob er weiß, was Sache ist." Unserer Meinung nach dürfte es aber nicht mit rechten Dingen zugehen, würden die Destiny-Entwickler von Bungie einen der beliebtesten Charaktere des Spiels nicht im Nachfolger auftreten lassen.