Destiny: Rise of Iron bringt mit "Zorn der Maschine" einen neuen Raid in den Online-Shooter. Die bisherigen drei Raids werden durch die nunmehr zweite Erweiterung aber weniger attraktiv. Gegner und Beute von Gläserne Kammer, Crotas Ende und Königssturz werden nämlich nicht auf das aktuelle Lichtlevel-Niveau angepasst. Im Gespräch mit Polygon gab Game Director Christopher Barrett aber zumindest so etwas wie einen Hoffnungsschimmer. Demnach könne sich Bungie Neuauflagen älterer Raids durchaus vorstellen. Dieser Wunsch stünde permanent auf der internen To-do-Liste.

Allerdings gibt Barrett zu bedenken, dass Bungies Ressourcen begrenzt sind. "Wenn wir Zeit darin investieren, diese Dinge zurückzubringen, haben weniger, um Neues zu machen." Im Falle von Destiny: Rise of Iron habe das Entwicklerstudio klar den Fokus darauf gesetzt, neue Inhalte zu kreieren. So ganz stimmt das aber nicht, denn die neue Destiny-Erweiterung bringt Neuauflagen zwei klassischer Strikes. Einen Video-Walktrough durch den Koop-Einsatz Sepiks Perfected könnt ihr euch unter dem Link ansehen. Auch zur ersten Story-Mission von Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords (deutscher Add-on-Titel) haben wir Videomaterial für euch.

Für Jahr 3 verspricht Bungie übrigens einen regelmäßigeren Nachschub an neuen Inhalten. Wie bereits bekannt, soll nach Erscheinen von Destiny: Rise of Iron eine neue Saison der Sparrow Rennliga starten. Auch andere Aktivitäten wie das Festival der Verlorenen und Eisenbanner kehren zurück. Die neue Erweiterung für den Online-Shooter erscheint am 20. September 2016 für PS4 und Xbox One. Einen Test inklusive Video findet ihr pünktlich zum Erscheinungsdatum auf unserer Webseite.

