Destiny: Alle Raid-Endbosse gelegt – ohne Waffen, ohne Tode

Im Online-Shooter Destiny dreht sich eigentlich alles um Waffen. Automatikgewehre, Revolver, Raketenwerfer und andere Schießeisen sind zum Beispiel in den Raids eigentlich selbstverständliche Voraussetzung. Youtuber Gladd und seine Freunde wollten beweisen, dass es auch anders geht. Das Ziel: Sämtliche Endbosse der Destiny-Raids in ihrem jeweiligen Challenge-Mode nur mit Nahkampfattacken, Granaten und Spezialfähigkeiten besiegen - ohne dass die Spielercharaktere sterben dürfen. Klingt wie zum Scheitern verurteilt? Tja, hier der Videobeweis zum erfolgreichen Abschluss der selbst erdachten Destiny-Herausforderung:



Das Team verbrachte nach eigener Angabe rund 60 Stunden mit der Challenge. "Wir schafften es soooo viele Male fast - aber dann ging irgendetwas schief", heißt es in der Videobeschreibung. Die Hartnäckigkeit hätte sich letztlich aber ausgezahlt. Wir stimmen zu - Gladd und seinen Kumpels gelang hier eine reichlich beeindruckende Vorstellung. Auf Twitch könnt ihr euch auch den kompletten Durchlauf der "Destiny Challenge Challenge" in der Stream-Aufzeichnung anschauen.

Während sich die Spieler auf diese und andere Arten mit dem ersten Destiny beschäftigen, nähert sich das Bungie-Team mit Destiny 2 der Ziellinie. Just in dieser Woche startet am 18. Mai um 19 Uhr der Ankündigungs-Livestream für Destiny 2. Dann werden erstmals Gameplay-Szenen und -Details aus Destiny 2 präsentiert. Bisher waren lediglich Story-Trailer zu sehen.

via Mein-MMO