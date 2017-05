Destiny 2 - Trailer: ​Das ist Destiny 2 - Knarren, Knall und coole Sprüche

05:19

28.05.2017 um 11:15 Uhr Was ist Destiny 2? In diesem Video erklärt das Team von Bungie die Eckpunkte der Shooter-Fortsetzung - vom Gegenspieler bis zu coolen Charakter-Skills. Die Destiny-Macher führen den neuen Boss Ghaul ein, der die Macht des Lichts an sich reißen will. Das können die eingangs geschwächten Hüter natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Neue Kräfte, neue Klamotten und neue Knarren braucht das Land. Auch dazu gibt's einen ersten Ausblick in diesem Trailer. Destiny erscheint am 8. September für Xbox One sowie PlayStation 4 und zu einem noch nicht final bestätigten Termin auch für PC.

