Destiny 2: ​Redaktions-Talk - Das muss Bungie im Nachfolger liefern!

02.04.2017 um 19:15 Uhr Destiny 2 kommt am 8. September 2017 - und erscheint auch auf dem PC. Gestern veröffentlichte Activision einen Ankündigungs-Trailer. Das nehmen wir uns zum Anlass, in einem Redaktions-Talk über Destiny 2 zu sprechen - und Erwartungen sowie Wünsche an Activision und Bungie zu formulieren!

