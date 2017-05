09:32

Destiny 2: ​Gameplay-Video zur Kampagnen-Mission "Heimkehr"

20.05.2017 um 10:25 Uhr Bungie zeigt Spielausschnitte aus der Eröffnungsmission in Destiny 2. Im Kampagnen-Level "Heimkehr" verteidigt ihr den Turm, kämpft an der Seite der Vorhut und bekämpft die bösen Schurken: die Rotlegion der Kabale. Wir halten das ausführliche Gameplay-Video bereit. Destiny 2 erscheint am 8. September für PS4 und Xbox One. Eine PC-Version ist ebenfalls geplant.

