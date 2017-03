Destiny 2: ​Ankündigungs-Trailer mit Witz & Explosionen - kommt auch für PC

30.03.2017 um 19:05 Uhr Destiny 2 kommt - auch für den PC. Im Ankündigungs-Trailer zum zweiten Teil des Loot-Shooters fliegen ordentlich die Fetzen - und flache Sprüche. In Destiny 2 erleben die Spieler den Untergang der letzten Zuflucht, die sie im ersten Teil mit ihren Hütern so tapfer verteidigten. Sowohl Handlung als auch Gameplay inszenieren einen Neuanfang - Equipment aus dem ersten Teil wird nicht übernommen. PC-Spielern kommt das freilich gelegen, sie haben keinen Nachteil. Destiny 2 erscheint am 8. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

