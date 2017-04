Destiny 2: ​DLCs für Winter 2017 und Frühjahr 2018 geplant

Mit dem Release von Destiny 2 am 8. September 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4 erwartet die Fans ein Neubeginn, der es auch mit sich bringt, den Helden neu zu entwickeln, den ihr in Destiny Teil 1 erschaffen habt.

Zwar könnt ihr euer Aussehen in die Fortsetzung übernehmen, sofern ihr Level 20 erreicht und die "Black Garden"-Storymission abgeschlossen habt, eure Kräfte, Besitztümer, Eververse-Items und Währung müsst ihr aber zurücklassen - diese Dinge werden euch aber weiterhin in Destiny 1 zur Verfügung stehen. Außerdem sind schon jetzt DLCs für Destiny 2 geplant, die ihr auch im Rahmen eines Season Pass erhalten werdet.

Laut einem Leak von Gamestop soll der erste DLC im Winter 2017 erscheinen, der zweite im Frühjahr 2018. Diese DLCs haben die provisorische Bezeichnung "Expansions", was darauf schließen lässt, dass sie die Story fortführen werden. Bungie erklärte ja bereits im Vorfeld, dass Destiny 2 in kürzeren Abständen als der Vorgänger mit neuen Inhalten versorgt werden soll und diese Daten scheinen das zu bestätigen. Bis jetzt ist noch nicht bekannt, worum sich diese "Erweiterungen" drehen werden. Enthalten sollen sie aber brandneue Storymissionen, Koop-Aktivitäten, kompetitiven Multiplayer sowie jede Menge neuer Waffen, Rüstungen und weiterer Ausrüstung.

