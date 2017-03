Destiny 2: ​Bungie bestätigt Charakter-Reset bei Spielstand-Import

Für viele Fans des Online-Shooters Destiny dürfte es wenig überraschend sein, doch jetzt ist es offiziell bestätigt: Zwar werdet ihr euren Hüter aus Destiny 1 per Spielstand-Import nach Destiny 2 übernehmen können, doch dabei findet ein Reset statt.

Bungie möchte mit dem zweiten Teil eine neue Geschichte erzählen und die Fans neue Welten erkunden lassen. Diese Spielerfahrung bringt es mit sich, dass der Held neue Kräfte erlernt und neue Beute findet. Deswegen haben sich die Entwickler dazu entschlossen, dass Spieler zwar grundsätzlich ihren Helden nach Destiny 2 übernehmen können, dessen Kräfte, Besitztümer und Gegenstände aus dem Everversum sowie sämtliche Währung werden jedoch zurückgesetzt.

Allerdings dürft ihr eure Charakter-Personalisierungen behalten, darunter Klasse, Spezies, Geschlecht, Gesicht, Haare und Kriegsmale für alle Charaktere, die Level 20 erreicht und die "Schwarzer Garten"-Story abgeschlossen haben. Bungie glaubt, dass man auf diese Weise alle Verbesserungen in die Fortsetzung einbauen kann, die man von einem zweiten Teil erwartet und man so Destiny 2 zum bestmöglichen Spiel machen kann. Die Helden bleiben aber in Destiny 1 genauso erhalten, wie sie waren. Der Reset gilt nur dann, wenn ihr den Charakter per Spielstand-Import nach Destiny 2 übernehmen möchtet.

Am kommenden Mittwoch, den 8. März wird außerdem mit "Zeitalter des Triumphs" das letzte Live-Event der "Destiny-1-Ära" vorgestellt. In einem Livestream spricht dann das Team über die Inhalte und Aktivitäts-Updates.

Quelle: Bungie.net