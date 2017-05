Destiny 2: Sequel bietet keine Grimoire-Karten mehr

Die Grimoire-Karten, die Spieler des Online-Shooters Destiny finden konnten, dienten einerseits dazu, anhand der kleinen Geschichten mehr über die Hintergrundstory des Spiels zu erfahren und andererseits waren sie so etwas wie eine Fortschrittsübersicht. Denn je mehr man im Spiel erreichte, desto höher war die Anzahl an Grimoire-Punkten.

Da diese Karten aber nicht bei allen Spielern gut ankamen, schafft Bungie sie für Destiny 2 ab. Dies bestätigte Bungies Steve Cotton. Das Entwicklerteam will dieses Mal mehr Wert darauf legen, dass die Spieler die "Lore" des Online-Shooters auch wirklich direkt im Spiel erleben können. Die Story-Missionen des ersten Teils konnten in dieser Hinsicht nicht so ganz überzeugen, doch das soll sich mit Destiny 2 jetzt ändern.

Und zwar werdet ihr im Spiel sogenannte "Abenteuer" erleben können. Dabei handelt es sich um kleinere Nebenmissonen, durch welche ihr mehr über alle Hintergründe erfahrt. Außerdem trefft ihr in der Spielwelt immer wieder NPCs, die euch mehr über die "Lore" verraten. Hinzu kommen dann natürlich noch die Story-Missionen der Kampagne und auch Objekte, die euch Hintergrundwissen vermitteln, wenn ihr sie scannt.

Über diese Neuerung wird nun innerhalb der Destiny-Community viel diskutiert. Während ein Teil es begrüßt, dass die Karten abgeschafft werden, weil diese Spieler sie sowieso nicht gelesen haben, sind andere über die Entscheidung traurig. Sie finden, dass die Geschichten gut gepasst haben und es Spaß machte, sie zu lesen. Wie seht ihr das? Werdet ihr die Grimoire-Karten in Destiny 2 vermissen oder interessiert euch die Lore überhaupt nicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Quelle: PCGamesN