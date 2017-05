Destiny 2: So prachtvoll sieht der Online-Shooter in 4K aus

Am gestrigen Donnerstag, den 18. Mai wurde der Online-Shooter Destiny 2 sehr ausführlich von Bungie und Activision vorgestellt. Dabei kam auch zur Sprache, dass die PC-Fassung die Auflösung 4K unterstützen wird.

Nun wurden zwei neue Screenshots zum Spiel veröffentlicht, welche Szenen in eben dieser hohen Auflösung zeigen. Die Screenhsots wurden von Bungie in Zusammenarbeit mit Nvidia veröffentlicht. Gut zu sehen ist, dass Destiny 2 in 4K eine sehr gute Figur macht und man bekommt richtig Lust darauf, den Shooter in dieser Auflösung zu spielen.

Wie Nvidia bekannt gibt, wird Destiny 2 bereits "Game Ready" sein, was heißt, dass PC-Besitzer eine bessere Auflösung, flüssigeres Gameplay, mehr Grafikoptionen, fortgeschrittene Grafik-Technologien und WASD-Unterstützung erwarten können. Die beiden Screenshots wurden mit einer NVIDIA-GeForce-GTX-Grafikkarte aufgenommen, die Spielszenen entstanden auf GeForce-GTX-1080-Ti-PCs.

Destiny 2 wird am 8. September für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Der PC-Launch erfolgt wohl etwas später, da Bungie bekannt gab, bisher noch keinen Releasetermin für die PC-Fassung genannt zu haben.

Quelle: Pressemeldung