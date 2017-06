Destiny 2: ​Kooperation mit Nvidia soll PC-Version verbessern

Destiny 2 erscheint im Gegensatz zum ersten Teil auch für PC und natürlich erwarten PC-Besitzer auch eine auf sie zugeschnittene Spielerfahrung.

Dies geht über eine eingängige Steuerung hinaus und umfasst auch die grafischen Möglichkeiten, die ein moderner PC bietet. Um eine wirklich sehr gute PC-Version von Destiny 2 abzuliefern, ging Bungie eine Kooperation mit Nvidia ein. Das Unternehmen hilft dabei, die fortschrittlichen Gaming-Technologien und -Funktionen des PCs auszunutzen. Dabei sollen auch die Vorteile der GeForce-GTX-10-Serie zum Einsatz kommen. Hierzu gehören die 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde für ein flüssiges Gameplay. Destiny 2 wird darüber hinaus volle Integration von Tastatur und Maus mit individueller Tastenbelegung, Text-Chat, ein einstellbares Sichtfeld, PC-Grafikeinstellungen bis ins kleinste Detail sowie 21:9-Monitor-Unterstützung bieten.

"Die Entwickler-Ressourcen, die fortschrittliche Technologien und die Bandbreite der GeForce-PC-Plattform machen NVIDIA zu einem sehr wertvollen Partner", sagt Pete Parsons, CEO von Bungie. "Die GeForce-PC-Plattform bietet die nötigen Technologien und Leistung, die es Gamern ermöglicht, die Welt von Destiny auf die Art zu erleben, wie wir sie uns für PC-Spieler vorgestellt haben."

"Destiny wird in der Gamingbranche fast schon als Heiligtum verehrt", sagt Tony Tamasi, Senior Vice President of Content and Technology, NVIDIA. "Wir arbeiten eng mit Bungie und Activision zusammen, um das Universum von Destiny auf den PC zu bringen und haben dabei geholfen, tolle Gaming-Technologien zu realisieren sowie ein großartiges, Community-basiertes Spielerlebnis in Destiny 2 zu liefern."

Die PC-Version von Destiny 2 erscheint am 24. Oktober. Besitzer einer Xbox One oder einer PS4 kommen schon ab dem 6. September in den Genuss des Onlinespiels.

Quelle: Pressemeldung