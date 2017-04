Destiny 2: ​PC-Version läuft angeblich über Steam

Nicht nur Fans von Bungies Online-Shooter Destiny freuen sich auf den zweiten Teil. Auch PC-Besitzer werden erstmals in den Genuss kommen, dieses Universum erleben zu können. Über die offizielle Website des Spiels ist es möglich, die PC-Version vorzubestellen.

Wie die Website Gadgets 360 in Erfahrung gebracht haben will, wird Destiny 2 am PC nicht über einen eigenen, separaten Client laufen, sondern auf Steam setzen. Es soll dann natürlich auch möglich sein, die digitale Version des Actionspiels direkt über Steam zu erwerben.

PC-Spieler könnte dies freuen, denn dann muss nicht noch ein Client installiert werden, nachdem auf vielen PCs neben Steam noch UPlay, Origin, Blizzard-App, Galaxy und Arc laufen. Ob dies aber tatsächlich stimmt, lässt sich momentan nicht sagen. Daher ist dies noch als Gerücht zu behandeln. Am 18. Mai, wenn Bungie das Spiel inklusive Gameplay-Szenen genauer vorstellt, könnten wir dazu eventuell mehr erfahren.

