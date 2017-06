Destiny 2: Auch auf Xbox One X nur mit einer Bildrate von 30 FPS

Destiny 2 soll auf diversen Plattformen erscheinen, darunter auch für die neue Xbox One X, die vom Entwickler Microsoft als echtes Kraftpaket angepriesen wird. Doch "leistungsstärkste Konsole aller Zeiten" hin oder her - auch auf der neuen Hardware-Iteration Microsofts soll das MMOFPS Destiny 2 offenbar nur in 30 Bildern pro Sekunde wiedergegeben werden - genau wie auf der schwächeren PlayStation 4 Pro.

Nicht wenige Spieler hatten vermutlich gehofft, auf der Xbox One X eine flüssigere Spielerfahrung spendiert zu bekommen, doch dem erteilte Bungies Game Director Luke Smith in der Show E3 Coliseum mit Geoff Keighley eine klare Absage. "30 Bilder pro Sekunde auf allen Konsolen", so Smith in aller Deutlichkeit.

Der Grund hinter dieser Entscheidung ist unklar. Möglich wäre, dass die Hardware der Xbox One X immer noch zu schwach für die Luxusbildrate von 60 FPS daherkommt. Möglicherweise möchte der Entwickler die Spielerfahrung aber auch schlicht an die der PlayStation 4 angleichen. Wer Destiny 2 auf dem PC spielen wird, darf sich hingegen erneut über deutlich höhere grafische Finesse freuen - darunter eben auch auf eine unbegrenzte Bildrate.

Für allgemeine Informationen und kommende Neuigkeiten rund um Destiny 2 besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite. Neben Bungies MMOFPS hat Sony auf seiner E3-Pressekonferenz natürlich noch weitere Neuheiten präsentiert, die ihr auf unserer Themenseite zur E3 2017 begutachten könnt.

Quelle: Gamespot