Destiny 2: Das muss besser werden - Wünsche & Forderungen

Bungie und Activision machten es diese Woche offiziell: Destiny 2 erscheint am 8. September für PlayStation 4, Xbox One und im Gegensatz zum Vorgänger auch für PC. Der Knackpunkt: Über das eigentliche Spiel ist noch nichts bekannt. Teaser-Video und Ankündigungs-Trailer stellen das Setting vor und erklären den Handlungsrahmen für den Übergang vom ersten auf den zweiten Teil. Die meisten anderen Fragen bleiben vorerst ungeklärt. Was muss bei Destiny 2 besser werden? Wir sprechen in einer kleinen Diskussionsrunde über unsere Wünsche.



Ebenfalls zur Sprache kommen Sorgen - denn Destiny startete alles andere als reibungslos. Zu technischen Schwierigkeiten gesellten sich Design-Patzer wie ein Item-System, das zunächst alles andere als motivierend war. Die Berichten zufolge reichlich komplizierte Entwicklungsvergangenheit des Shooters war dem Spiel deutlich anzumerken. Anlass zu gesunder Skepsis gibt es angesichts der Ankündigung mit dürrem Informationsgehalt also mehr als genug.

Konkreter werden die Entwickler laut Ankündigung erst in knapp zwei Monaten. Für den 18. Mai ist die Gameplay-Vorstellung angekündigt, nach der wir dann hoffentlich ein deutlich besseres Bild haben. Wie seht ihr die Ankündigung? Was fordert ihr von Bungie für Destiny 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.