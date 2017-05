Destiny 2: Neue Waffen-Slots - Kinetik, Energie und Power

Waffen sind natürlich auch in Destiny 2 ein elementarer Spielbestandteil - die Bungie-Entwickler werfen allerdings die aus dem ersten Teil bekannten Waffen-Slots über Bord. In Destiny werden die Waffen neu einsortiert. Die Namen der neuen Waffen-Slots in Destiny 2: kinetische Waffen, Energiewaffen und Powerwaffen. Aber was verbirgt sich dahinter? Hier eine kurze Übersicht auf Basis der Informationen vom Ankündigungs-Event zu Destiny 2. Fangen wir mit den dicken Brocken an.

Powerwaffen: Hierzu zählen alle Waffen, die Potential für deutliche Schadensspitzen pro Schuss haben. Also Schrotflinten, Scharfschützengewehre, Raketenwerfer ebenso wie die in Destiny 2 neuen Granatenwerfer und Fusionsgewehre. Aus diesen Waffengattungen könnt ihr also immer nur ein Exemplar ausgerüstet haben.





Kinetische Waffen und Energiewaffen: Unter diese Kategorien fallen alle anderen Waffen aus Destiny 2. Handfeuerwaffen also ebenso wie Automatik-, Scout- oder Impulsgewehre und die mit Destiny 2 neuen Maschinenpistolen. Warum zwei Kategorien für die gleichen Waffen? Die Knarren gibt's je nach Item mal mit und mal ohne Elementarschaden. Und die Varianten mit Elementarschaden landen im Slot für Energiewaffen.

Diese neue Slot-Verteilung gibt Spielern beispielsweise die Möglichkeit, zwei Waffen des gleichen Typs auszurüsten. Wer besonders gerne mit Automatikgewehren feuert, der kann sowohl den Slot für kinetische Waffen als auch den Slot für Energiewaffen entsprechend bestücken. Und falls ihr euch jetzt fragt, ob es eigentlich auch Powerwaffen mit Elementarschaden geben wird - die bisherige Antwort auf diese Frage lautet: ja. Es wurden bereits entsprechende Waffen gesichtet. Bis zum finalen Release sind Anpassungen aber natürlich nicht ausgeschlossen.