Destiny 2: Das erste Teaserbild – die Stadt brennt?

Die Hinweise auf baldige Neuigkeiten zu Destiny 2 häufen sich bereits seit einigen Tagen - vor allem Leaks von Werbematerialien, die offenbar bereits an Händler ausgeliefert wurden. Startet da bald die Vorverkaufskampagne? Nachdem bisher so ziemlich jeder außer den Machern mitmischte, sind nun endlich auch die Entwickler von Bungie an Bord und veröffentlichten via Twitter ein erstes Teaserbild, das recht eindeutig den Nachfolger ankündigt, der offenbar tatsächlich Destiny 2 heißt. Verwunderlich ist der Titel aber freilich längst nicht mehr - Destiny-Spieler können schließlich lediglich das Aussehen ihrer Charaktere übernehmen, verlieren aber jeglichen erspielten Fortschritt. Charaktere und Equipment werden nicht übernommen.





Ganz nebenbei gibt das Bild außerdem mögliche Hinweise dazu, wie es mit dem Destiny-Universum weitergeht. Es sieht nämlich ganz so aus als stünde die Letzte Stadt in Flammen, die der Reisende vor der Dunkelheit beschützte. Beginnt Destiny 2 also mit einem Knall und die letzte Zuflucht fällt, die Spieler mit ihren Charakteren der Handlung nach seit Jahren beschützen? Durchaus denkbar, wenn Bungie auf Gameplay-Ebene bereits einen Neuanfang inszeniert. Die gezeigte Szene passt außerdem zu Destiny-Leaks aus dem vergangenen Herbst. Weitere Informationen zu Destiny 2 oder einen ersten Trailer gibt es derzeit noch nicht. Bis zur amtlichen Ankündigung dürfte es nun wohl aber nicht mehr lange dauern.