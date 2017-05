Destiny 2: Server-Struktur erklärt & PC-Cheatern den Kampf angesagt

Wieder gibt's keine dedizierten Server - so lautete eine enttäuschende Erkenntnis vom Anspiel-Event zu Destiny 2, das am 18. Mai stattfand (hier unsere Angespielt-Vorschau zu Destiny 2 inklusive PC-Eindrücken). Setzt Bungie also wie beim Vorgänger auf Peer-to-Peer? Nicht ganz, stellt jetzt Matt Segur klar. Segur ist als Engineering Lead bei Bungie für die Technik hinter Destiny 2 verantwortlich und steht in der aktuellen Ausgabe des wöchentlichen Entwickler-Blogs Rede und Antwort. Und ihm zufolge kommt für Destiny 2 ein anderes System als beim Vorgänger zum Einsatz.

"Jede Aktivität in Destiny 2 wird von einem unserer Server gehostet. Das bedeutet, dass ihr während einem Raid oder einem Match in den Prüfungen nicht mehr unter einer Host-Migration leiden müsst. Das ist der Unterschied zu Destiny 1, wo die Host-Aufgaben bei den Spieler-Konsolen lagen und nur Skript- und Missionslogiken im Datencenter verarbeitet wurden", so Segur, der weiter ausführt: "Destiny 2 nutzt eine Mischung aus Client-Server- und Peer-to-Peer-Technologie, wie es in Destiny 1 der Fall war. Der Server gibt vor, wie sich das Spiel fortsetzt, und jeder Spieler gibt vor, wie die eigenen Bewegungen und Fähigkeiten laufen".

Destiny 2: Keine Lags mehr?

Unter Kritik geriet die beim ersten Destiny verwendete Peer-to-Peer-Mechanik vor allem, weil es in PvP-Gefechten immer wieder zu Lag-Problemen kam. Matt Segur macht uns Hoffnung auf Besserungen, verspricht aber nicht das Blaue vom Himmel: "Wir denken, dass diese Momente, die Lags hervorrufen oder in denen man den Controller in die Ecke pfeffern will, in Destiny 2 reduziert werden, aber wir können nicht versprechen, dass wir sie komplett ausmerzen können", so eine Prognose zu Lags in Destiny 2. Mehr Klarheit soll die für den Sommer angekündigte Beta zu Destiny 2 bringen, bei der die Netzwerk-Technik auf die Probe gestellt wird.

Destiny 2: PC-Problem Cheater?

Gerade nach dem mit Exploits förmlich überladenen Start des ersten Destiny blicken viele Spieler der PC-Fassung des zweiten Teils äußerst skeptisch entgegen. Die dürfte schließlich noch deutlich angreifbarer sein als die Konsolenversionen. Auch das ist Thema im aktuellen "Diese Woche bei Bungie". Matt Segur äußert sich zum Thema Cheater wie folgt: "Die PC-Plattform stellt Destiny 2 vor einige einzigartige Sicherheitsfragen. Aber unsere Sicherheits-Ninjas haben mehrere Jahre daran gearbeitet, einen Plan für den Umgang mit dieser neuen und schillernden Community auszuklabustern. Wir haben eine Vielzahl von ultra-geheimen Strategien, die dafür sorgen werden, dass das Leben eines Cheaters in Destiny 2 auf dem PC unlustig, langweilig und kurz wird. Und ganz gleich auf welcher Plattform ihr spielen werdet: Alle Änderungen an eurem Charakter werden direkt an unser sicheres Datencenter ohne Peer-to-Peer-Interferenz kommuniziert".

