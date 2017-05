Destiny 2: Reveal-Event mit einer Gesamtlänge von 60 Minuten

In der kommenden Woche enthüllt Entwicklerstudio Bungie die ersten Gameplay-Szenen zum kommenden Destiny 2. Bereits vor wenigen Tagen sind erste Details zum Reveal-Event des MMO-Shooters veröffentlicht worden. Demnach findet die Enthüllung am 18. Mai 2017 um 19 Uhr deutscher Zeit statt und kann über den entsprechenden Livestream angesehen werden. Vor Ort haben verschiedene Pressevertreter und YouTuber nach der Präsentation die Möglichkeit, das Spiel erstmals auszuprobieren.

Das Reveal-Event wird in Großbritannien sogar in einigen Kinos zu sehen sein. Publisher Activision und die Kinokette Odeon sind dafür eine Kooperation eingegangen. Die Informationen zum Ticketverkauf enthalten dabei einige interessante Informationen zur kommenden Veranstaltung. So wird der Livestream eine Gesamtlänge von 60 Minuten haben. Der genaue Ablauf des Reveal-Events wurde allerdings nicht bekannt gegeben. Weitere Meldungen und Videos zu Destiny 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Odeon