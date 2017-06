Destiny 2: neue Release-Termine für Konsolen und PC & Beta-Start

Destiny 2 und die Release-Frage: Erscheint die PC-Fassung des Loot-Shooters nun später? Jetzt gibt's endlich die Antwort durch eine aktuelle Pressemitteilung von Bungie und Activision: ja. Destiny 2 erscheint für den PC nach neuem Stand am 24. Oktober. Also über einen Monat nach den Konsolen-Versionen. Die wiederum überraschen mit ihren Erscheinungsterminen: Der Release von Destiny 2 für Xbox One und PlayStation 4 wird in der Pressemitteilung nämlich mit dem 6. September angegeben. Bisher war vom 8. September die Rede.

Bekanntlich kommt die PC-Version von Destiny bei Blizzards Battle.net unter - dort ist im Rahmen der E3 auch die Vorbestellerphase auf PC gestartet. Wer also bereits Geld für Destiny 2 auf die virtuelle Ladentheke legen möchte, kann das ab sofort über den Blizzard-Client tun. Vorbesteller erhalten unter anderem früheren Zugang zur geplanten Beta für den Shooter. Und auch für diese Testphase nennen die Entwickler von Bungie nun konkrete Termine.



Destiny 2: Wann startet die Beta?

Die Open Beta zu Destiny 2 auf PlayStation 4 und Xbox One beginnt am 21. Juli. Offenbar erhalten hier alle interessierten Spieler Zugang. Ob Mitgliedschaften bei PlayStation Plus oder Xbox Live Gold nötig sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Vorbesteller Auf PS4 dürfen bereits ab dem 18. Juli spielen - Vorbesteller auf Xbox One starten am 19. Juli. Allen gemeinsam ist die extrem kurze Dauer der Beta, die offensichtlich eher Marketing- als Testzwecken dient. Am 24. Juli ist die Destiny-2-Beta auf Konsolen nämlich bereits wieder vorbei.

Für die Betaphase auf PC gibt es noch keine konkreten Termine. Hier heißt es von Bungie lediglich: "Ende August". Aber es soll auch eine PC-Beta geben. Unsere Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserer ausführlichen Gameplay-Vorschau zu Destiny 2. Hier noch einmal die Beta-Zeiten im Überblick:

Destiny 2 - Konsolen-Beta

18. Juli: Start für PS4-Vorbesteller ab 19 Uhr

19. Juli: Start für Xbox One-Vorbesteller ab 19 Uhr

21: Open Beta-Start auf PS4 und Xbox One ab 19 Uhr

24. Juli: Ende der Beta um 06 Uhr

Destiny 2 - PC-Beta

Ende August



Weitere Infos von der Messe findet ihr auf unserer Übersichtsseite zur E3 2017.