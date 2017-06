Destiny 2 erscheint am 6. September für Xbox One und PlayStation 4 - und am 24. Oktober für PC. Diese neuen Release-Termine für Destiny 2 kündigten die Entwickler von Bungie im Rahmen der E3 2017 an. Allerdings bekommen zum Start nicht alle Käufer den gleichen Spielumfang. Wie schon im Vorgänger sind einige Spielinhalte nämlich PS4-Besitzern vorbehalten. Rüstungs-Sets, ein Strike (kooperative Missionen für drei Spieler), eine exotische Waffe, eine PvP-Karte sowie ein spezieller Raumschiff-Look bleiben Sony-exklusiv ... zumindest vorerst.

Wie schon im ersten Destiny ist diese Exklusivität nicht dauerhaft. Game Director Luke Smith bestätigte via Twitter, dass die zunächst PS4-exklusiven Inhalte 2018 auch für PC- und Xbox-One-Spieler von Destiny 2 verfügbar werden. Nicht allzu früh allerdings. Im Trailer zu den PS4-Inhalten ist nämlich zu lesen: "Exklusivität zeitlich begrenzt bis mindestens Herbst 2018". Da steht also noch einige Wartezeit an. Die gute Nachricht: Im ersten Destiny gehörten die Sony-exklusiven Inhalte nicht unbedingt zu den Sahnestücken des Spiels. Vor allem bei den exklusiven Strikes verpassten Xbox-Spieler nichts Besonderes.

Insofern entgehen Käufern von Destiny 2 auf PC und Xbox One zumindest keine essenziellen Inhalte. Ärgerlich sind derartige Exklusiv-Deals dennoch. Zumal PC-Spieler ohnehin länger auf den Release warten müssen. Immerhin dürfte sich das Warten aber lohnen. Unser Redakteur Peter Bathge konnte im Rahmen der E3 2017 die PC-Fassung des Loot-Shooters anspielen und zeigt sich im folgenden Video ähnlich begeistert, wie wir bereits in unserer ersten Angespielt-Vorschau zu Destiny 2 waren: