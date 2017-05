Destiny 2: PS4 Pro schafft laut Bungie keine 60 fps

Wie Bungie kürzlich bestätigte, läuft Destiny 2 auf Konsolen lediglich mit 30 Bildern pro Sekunde. Ein wenig überraschend erklärte der Entwickler, dass das Spiel auch auf der PS4 Pro lediglich mit 30 fps laufen wird. Nun erklärt Projektleiter Mark Noseworthy warum das so ist. So sei die PS4 Pro "super leistungsstark. Aber nicht leistungsstark genug, um Destiny 2 mit 60 fps laufen zu lassen." So seien die aufwändigen Physik-Simulationen für die Kollisionen der Spieler und das Netzwerk der Grund für die vergleichsweise niedrige Framerate. Das und die CPU.

GPU ist nicht das Problem

Noseworthy fährt fort: "Die PS4 Pro hat jedoch tonnenweise GPU-Power, weshalb wir 4K realisieren. [Das Problem] ist die CPU. Die Simulationen von Destiny, wie die AI, mehr Monster in einer Umgebung mit simulierten Vehikeln und Charakteren und Projektilen - das ist alles Teil der Destiny-Magie. Diese 30 Sekunden Spaß, in denen man um die Ecke kommt, eine Granate wirft, einem Typen in den Kopf schießt und dann fügt man 5, 6, 7, andere Spieler zu einem öffentlichen Event hinzu. Das ist unglaublich fordernd für die Hardware."

Destiny 2 wird am 8. September für PS4 und Xbox One erscheinen. Der PC wird seine Version erst später erhalten, für Nintendos Switch ist keine Umsetzung in Planung. Ob auf Microsofts Xbox One Scorpio 60 fps möglich sein werden, ist bisher noch nicht klar.

Quelle: Dualshockers