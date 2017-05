Bungie nennt auf dem Reveal-Event zu Destiny 2 erstmals handfeste Details zur PC-Version. Spieler dürfen sich unter anderem auf Framerates ohne Obergrenze, eine 4K-Auflösung, einen Text-Chat, einen FoV-Regler für das Sichtfeld und ein dickes Optionsmenü für allerhand Grafik-Einstellungen freuen. Beim Anspielen wirkte die PC-Version von Destiny 2 keineswegs wie eine lieblose Konsolen-Adaption. Bis zum Release bleibt den Entwicklern - die PC-Version entsteht in Zusammenarbeit mit Vicarious Visions - außerdem noch jede Menge Zeit für Feinjustierungen. Noch unklar ist, zu welchem Zeitpunkt Destiny 2 für PC erscheint - einen Termin nennt Bungie bislang nicht. Der zuletzt kommunizierte 8. September scheint nur für die Konsolen-Versionen zu gelten.

Lesetipp: Destiny 2 mit 30 Fps auf Konsolen, keine Limitierung am PC

Destiny 2: Patches für PC und Konsolen immer gleichzeitig?

Dass die PC-Version von Destiny 2 keine einfache Konsolen-Portierung werden soll, betonen die Entwickler auch im Gespräch mit PC Games. Auf die Frage, ob die PC-Version stets gleichzeitig mit den Konsolen-Fassungen gepatcht werde, sagte Bungie: "Wir sprechen in dieser Woche noch nicht über unsere Patch-Pläne - dazu äußern wir uns in der Zukunft aber sicher noch. Das Ziel ist aber natürlich, dass sich PC-Spieler nicht wie Spieler zweiter Klasse fühlen".

Zu den eingangs erwähnten PC-Funktionen gesellt sich eine weitere hinzu. Denn nach Angaben der Entwickler lässt sich Destiny 2 am PC nicht nur mit der Maus-Tastatur-Kombination steuern, sondern wahlweise auch mit einem Controller. Wer also lieber mit einem Gamepad in die actiongeladenen Sci-Fi-Schlachten ziehen will, erhält auf dem PC die Möglichkeit dazu. Weitere Infos erhaltet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Destiny 2. In Kürze lest ihr unsere Anspieleindrücke zum MMO-Shooter von Bungie. Eine Zusammenfassung vom Live-Stream zu Destiny 2 findet ihr unter diesem Link. Der erste Destiny-Ableger kam nur für Konsolen auf den Markt. Eine PC-Version wurde nicht veröffentlicht.