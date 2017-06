Zu Destiny 2 gibt's erstmals Ingame-Screenshots aus der PC-Version - aufgenommen in der 4K-Auflösung 3840x2178 Pixel. Nvidia stellte auf der E3 2017 eine spielbare Version des Loot-Shooters zur Verfügung; auf einem Rechner mit Geforce GTX 1080 Ti waren dabei aber nur mittlere Details in bombenfesten 60 Frames pro Sekunde drin. Dabei schafft Destiny 2 am PC viel mehr als nur "Medium" - doch bereits Monate vor dem Release am 24. Oktober 2017 sehen gerade die Partikeleffekte von Destiny 2 auch ohne Ultra-Einstellung sehr ordentlich aus:





