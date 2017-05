Destiny 2: spezielle PC-Features & mehr Inhalte nach Release

Destiny 2 erscheint bekanntlich auch für den PC - und soll auf diese Plattform zugeschnittene und "bedeutende" Features bieten. Das bestätigte Eric Hirshberg, CEO von Activision Blizzard, im Rahmen des aktuellen "Quarterly Earning Calls" des Publishers - also der Bekanntgabe der Geschäftszahlen des vergangenen Quartals. "Wir wollen der PC-Community bedeutende und sinnvolle Features liefern. Ich bin sehr erfreut über das, was wir ihnen bald zeigen können - Details gibt's dann bei unserer Gameplay-Premiere am 18. Mai". Auf welche Features sich PC-Spieler einstellen können, bleibt vorerst also Spekulation. Wünsche für ein Destiny 2 gibt's allerdings genug. Weit oben auf der Liste (allerdings nicht nur für PC-Spieler) stehen unter anderem dedizierte Server.

Im Rahmen des Geschäftsberichts gab's außerdem noch ein weiteres Versprechen zum Shooter-Nachfolger: Weniger Dürreperioden in Sachen Inhalts-Nachschub. Der Season Pass für Destiny 2 ist bereits bestätigt - aber wie sieht's für die Zeit danach aus? Das erste Destiny war nicht gerade bekannt für einen steten Fluss an neuen Beschäftigungen. Für Teil 2 versprechen die Verantwortlichen einen gut bestückten "Kalender voller Events" auch abseits der Bezahl-Erweiterungen. Was das genau bedeuten soll? Auch hierzu gibt's konkrete Informationen wohl erst bei der Gameplay-Premiere von Destiny 2 am 18. Mai. Die Verantwortlichen wollen jedoch nach eigener Aussage nicht die beim Vorgänger gemachten Fehler wiederholen.

