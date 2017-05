Destiny 2: Neue Details zum Reveal-Event bekannt - PC-Fassung spielbar

Ende März hat das Entwicklerteam von Bungie einen ersten Trailer zu Destiny 2 veröffentlicht. In knapp zwei Wochen dürfen sich Fans auf weiteres Video-Material freuen. Im Rahmen eines Reveal-Events am 18. Mai 2017 wird Bungie erste Gameplay-Szenen des Shooter-Nachfolgers präsentieren. Mehrere Pressevertreter, YouTuber und weitere Gäste wurden zur Veranstaltung in Los Angeles eingeladen. Im Reddit-Forum von Destiny hat YouTuber SkillUp nun weitere Details zum Event bekannt gegeben. Die neuen Infos stammen aus der offiziellen Einladung von Bungie - betitelt mit "Welcome to a World without Light".

Demnach startet das Event am 18. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit mit einer Pressekonferenz, in der sehr wahrscheinlich das erste Gameplay von Destiny 2 präsentiert wird. Für den gleichen Abend ist auch ein für alle interessierten Spieler verfügbarer Livestream angekündigt. Anschließend haben die Gäste vor Ort die Möglichkeit den Shooter selbst auszuprobieren. Neben der PlayStation 4-Fassung wird zudem auch die PC-Version spielbar sein. Derzeit ist die Veröffentlichung des Bungie-Titels für den 08. September 2017 geplant. Weitere Meldungen zu Destiny 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7