Destiny 2: Live-Stream zum Reveal-Event ab 19 Uhr - mit Gewinnspiel

Destiny 2 kommt, soviel steht seit wenigen Wochen bereits fest. Heute Abend wird's konkreter: Bei einem Reveal-Event wollen Activision und Bungie den neuen MMOG-Shooter erstmals ausführlich vorstellen. Per Live-Stream könnt ihr hautnah an der Destiny 2-Präsentation dabei sein. Der Startschuss fällt um 19 Uhr deutscher Zeit. Den Destiny 2 Stream haben wir nachfolgend eingebunden.

Konkrete Details zum Inhalt der auf eine Dauer von 60 Minuten angelegten Veranstaltung sind bislang nicht bekannt. Wir tippen aber darauf, dass wir im Livestream neben Hintergründen zur Entwicklung und neuen Trailern auch erste Spielszenen aus Destiny 2 zu sehen bekommen. Womöglich gewähren uns die Entwickler von Bungie auch erstmals Einblicke in die PC-Version. Übrigens: Wir sind mit einem Team beim Event vor Ort, um ausführliche Spieleindrücke zu sammeln. Die Artikel lest ihr in Kürze auf unserer Webseite.

Lesetipp: Destiny 2 - PC-Release, Trailer & Editionen - was wir bisher wissen



Details zur Story: Worum geht's?

Verfolgt Destiny 2 im Live-Stream. Quelle: Bungie Für Destiny 2 versprechen die Entwickler einen Neubeginn, der sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Spielern ein großes Abenteuer bieten soll. Zur Story: Die letzte sichere Stadt der Menschheit ist einer Invasions-Übermacht unter Ghaul in die Hände gefallen, dem Kommandanten der brutalen Rotlegion der Kabale.

Er hat den Hütern der Stadt ihre Macht entzogen und die Überlebenden in die Flucht geschlagen. Als Spieler reist ihr zu mysteriösen, unbekannten Welten unseres Sonnensystems und entdeckt ein Arsenal an Waffen und verheerenden neuen Kampffertigkeiten. Wenn ihr die Rotlegion besiegen und euch Ghaul stellen wollt, müsst ihr die verstreuten Helden der Menschheit wiedervereinen, damit sie gemeinsam unsere Heimat zurückerobern können.

Lesetipp: Unsere 5 größten Destiny-2-Wünsche an Bungie im Video

Der Release von Destiny 2 ist für den 8. September auf PC, PS4 und Xbox One angesetzt. Für Sommer ist eine Beta-Version von Destiny 2 geplant - konkrete Details sollen noch folgen. Vermutlich erfahren wir im Destiny 2 Live-Stream ab 19 Uhr weitere Einzelheiten zur Testphase des MMOG-Shooters. Den Stream haben wir nachfolgend eingebunden. Schaltet ein!

Destiny 2: Live-Stream zum großen Reveal-Event - 19 Uhr geht's los

Hinweis: Der Destiny 2 Stream wird pünktlich um 19 Uhr freigeschaltet. Der Countdown startet circa 15 Minuten vorher.



Gewinnspiel: Schnappt euch cooles Merchandise

Passend zum großen Reveal-Event von Destiny 2 verlosen wir in Zusammenarbeit mit Activision tolle Preise. Insgesamt drei Pakete warten darauf, an die Gewinner verschickt zu werden. Die drei Preise im Detail:

1. Preis: Cayde 6 Figur + Destiny 2 T-Shirt (Die Cayde 6 Figur gibt es normalerweise nur exklusiv für Vorbesteller bei GameStop)

2. Preis: Destiny Shirt Primark (limitiert) - Diese Version des Destiny T-Shirts war in Deutschland nicht erhältlich und ist daher für Fans ein echtes Sammlerstück.

3. Preis: Destiny 2 T-Shirt



Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schickt ihr einfach eine E-Mail mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an die Mail-Adresse gewinnspiel@pcgames.de, Betreff: Destiny 2. Das Gewinnspiel läuft vom 18. Mai bis 21. Mai 2017, um 23:59 Uhr. Werft auch einen Blick in unsere Allgemeinen Gewinnspielbedingungen. Teilnahmeberechtigt sind alle Leser mit Ausnahme der Mitarbeiter der Sponsoren und der COMPUTEC MEDIA GmbH. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Preise können nicht bar ausgezahlt werden. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass im Gewinnfall sein Name abgedruckt wird. Die drei Gewinner werden nach dem Gewinnspielende kontaktiert.

Diese Destiny 2-Charaktere solltet ihr kennen

Video: Das muss Bungie in Destiny 2 liefern