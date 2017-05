Destiny 2: Kein Switch-Release geplant

"Ich glaube, dass es recht unrealistisch ist, wenn man bedenkt, dass wir ein reines Online-Game sind, oder nicht?" Das sind die Worte des Project Lead von Destiny 2, Mark Noseworthy, die er gegenüber IGN fallen ließ. "Ich liebe meine Switch, weil sie ultraportabel ist. Ich habe Breath of the Wild hier, ich habe es dabei." All die warmen Worte führen jedoch nicht an der Tatsache vorbei, dass Destiny 2 nicht für die Switch geplant ist. "Ich will niemanden mit der Hoffnung zurück lassen, dass es etwas ist, was wir vielleicht nächstes Jahr in Betracht ziehen. Es gibt momentan keine Pläne für die Switch."

Schmankerl für WoW-Spieler

Damit geht es Nintendo-Fans bezüglich Destiny 2 schlechter als PC-Nutzern. Diese müssen nämlich länger warten als die Besitzer einer PS4 oder Xbox One. Das Spiel erscheint nämlich zunächst für die aktuellen Konsolen von Microsoft und Sony und erst danach für den Rechenknecht. Die PC-Version wird über Blizzard Entertainments hauseigenen Blizzard Launcher vertrieben werden, welcher vormals als Battle.net bekannt war. Ein Vorteil hierbei ist, dass es für Spieler möglich sein wird, das Spiel über Gold zu kaufen, welches zuvor in World of WarCraft verdient wurde. Wie seht ihr den ausbleibenden Switch-Release?

Quelle: IGN