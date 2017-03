Destiny 2: So geht's weiter - Gameplay-Vorstellung & Beta

Entwickler Bungie und Publisher Activision haben am vergangenen Donnerstag mit Destiny 2 den offiziellen Nachfolger enthüllt. Bereits am 08. September 2017 wird der Online-Shooter für PlayStation 4, Xbox One und auch für den PC erscheinen. Via Twitter gab Bungies Community-Manager "DeeJ" nun die nächsten wichtigen Termine für Destiny 2 bekannt. Insgesamt vier große Meilensteine sind bis zum Release geplant.

Zunächst fokussiert sich das Team demnach auf die Handlung. Der veröffentlichte Story-Trailer zu Destiny 2 gibt dabei einen ersten Eindruck, was die Spieler von der Story erwarten können. Durch eine Invasion der sogenannten Rotlegion - angeführt von Ghaul - ist die "Letzte Stadt" gefallen. Mit den Truppen von Zavala und Cayde-6 soll die Stadt zurückerobert werden. Bis das Entwicklerteam von Bungie erstes Gameplay zum Destiny-Nachfolger präsentiert, müssen sich Fans noch ein paar Wochen gedulden. Derzeit ist das große Livestream-Event mit Spielszenen aus Destiny 2 für den 18. Mai 2017 geplant.



Tune in for the Destiny 2 Gameplay Premiere Livestream Event on May 18. pic.twitter.com/v396FMHwQl — Destiny The Game (@DestinyTheGame) 30. März 2017

Im Sommer gibt es dann viele weitere Informationen rund um den Loot-Shooter. Unter anderem findet in diesem Zeitraum die Beta-Phase statt. Vorbesteller erhalten exklusiven Vorab-Zugang zu dieser Test-Phase von Destiny 2. Ein genaues Datum zum Beta-Start wurde allerdings noch nicht verraten. Außerdem wird das Studio bei vielen Events vertreten sein, um neue Informationen mit den Spielern zu teilen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Titel auf der E3 2017 in Los Angeles und der gamescom 2017 in Köln zu sehen sein wird. Weitere Meldungen und Videos zu Destiny 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.