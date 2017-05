Der Bungie-Shooter Destiny, der mit dem ersten Teil exklusiv auf der PS4 erschien, bekommt bald einen neuen Ableger - Destiny 2. Und spätestens nach dem Launch-Event in Los Angeles sind Spieler des ersten Teils Destiny auf diesen gespannt. Doch Destiny 2 soll nicht nur Destiny-Veteranen gefallen, sondern gleichzeitig auch neue Spieler anlocken. Abgesehen hat es Bungie dabei wohl vor allem auf PC-Spieler, denn Destiny 2 wird erstmals auch auf dem PC erscheinen. Dass das nichts schlechtes sei, erklärte Project Lead Mark Noseworthy nun in einem Interview mit Gamespot:

"Was gut für neue Spieler ist, ist fast nie schlecht für jemanden, der zurückkehrt. Letztendlich ist Destiny ein soziales Spiel - du kannst alleine spielen, kannst die reichhaltige Story spielen und eine großartige Zeit allein haben. Aber das, was Destiny wirklich besonders macht, ist die Anwesenheit anderer Menschen. Je mehr Menschen Destiny spielen, desto besonderer kann es sein."

Sowieso werden laut Noseworthy die viele Neuerungen auch Destiny-Veteranen auf die Probe stellen. Viele aus Teil 1 bekannte Systeme hätten sich grundlegend verändert. In dem Interview sprach Noseworthy außerdem noch über Belohnungen für Spieler, die besonders viel Zeit in den Titel steckten - für genauere Informationen müssen wir jedoch wahrscheinlich den Launch von Destiny 2 abwarten: "Es ist uns wirklich wichtig Spieler wissen zu lassen, dass wir uns erinnern. Wir erinnern uns daran, was ihr getan habt und mit wem ihr es getan habt. Also haben wir etwas Besonderes für euch geplant."

Quelle: Gamespot