Destiny 2: Download-Größe bekannt - mehr als 60 GB

In der vergangenen Woche hat das Entwicklerteam von Bungie mit Destiny 2 den offiziellen Nachfolger zum Online-Shooter für PlayStation 4, Xbox One und erstmals auch für den PC angekündigt. Bereits ab dem 08. September 2017 wird der Titel im Handel erhältlich sein. Im Vorfeld der Veröffentlichung soll zudem eine Beta-Phase stattfinden. Selbstverständlich kann Destiny 2 bereits bei unterschiedlichen Händlern vorbestellt werden. In einigen Produktbeschreibungen lässt sich dabei der benötigte Festplattenspeicher herauslesen.

Demnach ist für den Download der PlayStation 4-Version aus dem PlayStation Store mindestens 68 GB freier Speicher auf eurer Festplatte erforderlich. Und auch die Fassung für den PC scheint eine Größe von etwa 68 GB zu besitzen, wie man der Produktbeschreibung der Handelskette Best Buy entnehmen kann. Durch die kommenden Erweiterungen für Destiny 2 wird der Bedarf auf eurem Datenträger sehr wahrscheinlich weiter steigen. Der Vorgänger wurde mit einer Speichergröße von 20 GB ausgeliefert - am Ende belegt Destiny nun knapp 50 GB auf einer Festplatte. Bislang sind zwei offizielle Erweiterungen für den Nachfolger angekündigt. Weitere Meldungen und Videos zu Destiny 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.