Destiny 2: So spielt sich der PvP-Modus

Destiny 2 bietet euch als Onlinegame natürlich auch die Möglichkeit, euch untereinander im PvP zu messen.

Das Spiel lässt euch dazu im neuen Modus "Countdown" gegeneinander antreten, der auf dem großen Bungie-Event spielbar war. In Countdown messen sich zwei Viererteams miteinander, wobei sich pro Runde Angreifer und Verteidiger abwechseln. Das bringt Dynamik in die Kämpfe und es müssen pro Runde neue Taktiken ausklügelt werden, um den Sieg zu erringen. Dabei gilt es, entweder die Bombenleger zu fassen oder selbst zu versuchen, den Sprengstoff zu platzieren und detonieren zu lassen - oder eben, alle Mitglieder der feindlichen Mannschaft zu eliminieren. Das hört sich nach Counter-Strike an? Genau und so ähnlich spielt sich der Modus auch.

Wie genau sich das spielt, konnten wir auf dem Event selbst ausprobieren und zeigen euch dies jetzt anhand eines Videos.