Destiny 2: Charakter-Editor wieder ohne Bärte

Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die sich Spieler wünschen. So manche Fans des ersten Destiny vermissten im Charakter-Editor beispielsweise die Option, ihren Hütern auch Gesichtsbehaarung zu verpassen. Spätestens seit den männlichen Bärten aus The Division gehören die doch jetzt zum Standard bei Loot-Shootern, könnte man meinen. Von Lars Bakken, dem Lead-Designer der PvP-Inhalte für Destiny 2, gibt's jetzt jedoch die enttäuschende Nachricht: wieder keine Bärte.

No beards in D2. #freshlyshaven — Lars Bakken (@lars_bakken) June 16, 2017



Damit ist eine, auch uns im Nachgang an das Ankündigungs-Event bereits gestellte, Frage nun zumindest beantwortet. Wenn auch sicherlich nicht zur Zufriedenheit der Bartfans. Ohnehin war der Charakter-Editor für Destiny 2 bei den bisherigen Anspiel-Gelegenheiten noch nicht zu sehen. Ob das Tool überhaupt mehr Möglichkeiten als der Editor des Vorgängers bietet, bleibt abzuwarten. Destiny 2 erscheint am 6. September für Xbox One und PlayStation 4 - am 24. Oktober folgt die PC-Fassung.