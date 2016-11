Es ist mittlerweile bekannt, dass das Entwicklerteam Bungie hinter verschlossenen Türen bereits an Destiny 2 arbeitet und der Nachfolger bereits im Jahr 2017 veröffentlicht werden soll. Eine offizielle Enthüllung des Projekts steht allerdings immer noch aus. Möglicherweise findet die Ankündigung im Rahmen der kommenden PlayStation Experience 2016 in Anaheim statt. In der aktuellen Ausgabe des "Weekly Updates" für den Loot-Shooter Destiny hat das Team nun einen Hinweis versteckt, der auf eine baldige Ankündigung hindeuten könnte.

So schreibt David "Deej" Dague, Mitarbeiter bei Bungie, dass das Team in der Woche nach Thanksgiving die Taschen für eine Reise nach Anaheim, CA packen werde. "Die Details unserer Mission sind immer noch ein Mysterium. Wir werden die Ziellinie jedoch bald überqueren", heißt es im Blog-Eintrag. Am 03. und 04. Dezember 2016 wird die PlayStation Experience stattfinden und sehr wahrscheinlich - wie in den vergangenen Jahren - mit einer Keynote inklusive Neuankündigungen eröffnet werden. Am 01. Dezember 2016 finden zudem die Game Awards 2016 statt, bei denen ebenfalls verschiedene Neuankündigungen in der Show erwartet werden.

Aber selbst wenn das Bungie-Team etwas zu Destiny ankündigt, muss das freilich nicht zwingend gleich der Nachfolger sein. Im Dezember soll das "Sparrow Racing League"-Event zurückkehren, das auch im letzten Jahr im Rahmen der PSX angekündigt wurde. Möglicherweise erwartet uns also auch diesmal "nur" eine Event-Ankündigung. Weitere Meldungen zu Destiny 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7