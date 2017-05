Destiny 2: ​30 Fps auf Konsolen, keine Limitierung auf PC - mit 4K-Support

Destiny 2 läuft in 30 Bildern pro Sekunde auf PS4 und PS4 Pro, wie Bungie auf dem Ankündigungs-Event in Los Angeles bestätigt. PC-Spieler dürfen sich unterdessen auf eine unbegrenzte Bildrate freuen - je nach PC-Konfiguration sind mehr als 60 Bilder pro Sekunde möglich. Darüber hinaus bestätigen die Entwickler eine Unterstützung von 4K-Auflösungen auf PC und PS4 Pro. Womöglich gilt das auch für die Xbox Scorpio, die Ende des Jahres auf den Markt kommen soll.

Allerdings teilt Bungie mit, dass die Entwickler bis zur E3 2017 keine Infos zu Destiny 2 auf Xbox teilen können. Vermutlich stellt Microsoft den MMO-Shooter im Rahmen seines Media Briefings am 11. Juni, um 23 Uhr, genauer vor. Wir rechnen damit, dass erste Spielszenen von Destiny 2 auf Xbox Scorpio gezeigt werden. Dann wird sich vermutlich auch herausstellen, ob Destiny 2 auf Project Scorpio ebenfalls in 30 Fps läuft.

Auf dem Reveal-Event in Los Angeles konnten wir Destiny 2 auf PC bereits mit Maus und Tastatur ausprobieren. Dabei steuert sich der MMO-Shooter auf dem PC besser als auf Konsole. Enttäuschend ist hingegen das erneute Fehlen von dedizierten Servern. Die Entwickler von Bungie halten am Matchmaking-System aus dem ersten Teil fest. Die PC-Version von Destiny 2 entsteht in Zusammenarbeit mit Vicarious Visions. Destiny 2 soll am 8. September auf den Markt kommen. Das scheint allerdings nur für die Konsolen-Versionen zu gelten. Einen Release-Termin für die PC-Version kommunizierten die Entwickler bislang nicht.

Quelle: ICXM