Deponia: Teil 1 im November für PS4 und wenig später für Xbox One

Deponia erscheint am 15. November zunächst für die PS4 und "in Kürze" dann auch für Microsofts Konkurrenten Xbox One. Im Laufe der kommenden zwölf Monate sollen dann alle weiteren Serienteile ebenfalls auf den beiden Konsolen veröffentlicht werden. Konkrete Release-Termine für Chaos auf Deponia (2), Goodbye Deponia (3) und das erst kürzlich überraschend nachgeschobene Finale Deponia Doomsday (bislang nur für PC erhältlich) gibt es aber noch nicht.

Entwickler Daedalic Entertainment verspricht für die PS4-Version von Deponia eine optimal an den Dualshock-Controller angepasste Steuerung. Für die folgenden Teile dürfte das ebenso gelten. Und auch die Xbox-Fassung dürfte in derselben Weise überarbeitet werden. Eine Bestätigung hierfür fehlt aber noch. Die Deponia-Reihe startete 2012 und erfreut sich insbesondere im deutschsprachigem Raum großer Beliebtheit. Deponia setzt auf abgedrehten, nicht selten derben Humor und handgezeichnete Comic-Optik in HD. Unter dem Link findet ihr den Test zu Deponia (PC-Version).

Quelle: Deadalic PM