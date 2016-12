Death Stranding: ​Mads Mikkelsen versteht Kojimas Spiel nicht

Die jüngsten Game Awards 2016 brachten uns einen brandneuen Trailer zu Hideo Kojimas neuem Projekt Death Stranding - doch warf er eher neue Fragen auf, als ein bisschen Klarheit in das rätselhafte Spiel zu bringen. Doch keine Sorge: Selbst Mads Mikkelsen, dessen Rolle im neuen Trailer erstmals enthüllt wurde, scheint bisweilen Probleme zu haben, aus Kojimas kuriosem Projekt schlau zu werden. So viel ließ er gegenüber der Seite Birth.Movies.Death durchblicken: "Es ist sehr kompliziert. Ich meine, ihr kennt [Kojima]. Er ist brillant", so Mikkelsen. "Ich meine... das Zeug, das er mir erzählt hat? Ich habe davon nur die Hälfte verstanden. Da gab es eine Menge 'Wie bitte?'. Ich muss das sehen, bevor ich es verstehe. Denn mit Death Stranding kreiert er etwas vollkommen Neues."

Mikkelsen sei ebenfalls sehr beeindruckt von dem ersten Trailer zu Death Stranding gewesen, der auf der E3 2016 seine Premiere gefeiert hatte. "Ich sah den Trailer, den er mit Norman Reedus gemacht hatte, ich fand das das rein vom Standpunkt eines Schauspielers spektakulär", so Mikkelsen. "Die Emotionen, das Gefühl, die Sinnlichkeit in seiner Kreation. Obwohl ich kein Spieler bin, [...] liebte ich es." Auf eine Art mache Kojima Filme, er kreiere seine eigenen Welten, so der dänische Schauspieler. Jedenfalls scheint er das Rätselhafte zu lieben: Kojima ermutigte die Fans, sich die beiden bislang erschienenen Trailer genauer anzuschauen, die eine kuriose Verbindung aufzuweisen scheinen. Für kommende Neuigkeiten, Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Death Stranding besucht ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Birth.Movies.Death via VG24/7