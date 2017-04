Death Stranding: ​Darum ist Norman Reedus im Trailer nackt

Warum ist der Charakter, den Schauspieler Norman Reedus im kommenden Spiel Death Stranding verkörpert, im ersten Trailer nackt?

Den Grund dafür hat Hideo Kojima nun bekannt gegeben. Er möchte, dass die Spieler die Transformation des Charakters miterleben. Wie er nach und nach neue Kleidung, weitere Ausrüstung und neue Frisuren bekommt und dies soll bei Null anfangen, also bei einem nackten Charakter. Allerdings wirft diese Antwort auch wieder fragen auf, denn bisher ist noch nicht so ganz klar, wie das Spielgeschehen in Death Stranding überhaupt ablaufen wird.

Hideo Kojima erklärte aber auch, dass die Entwicklung des Spiels große Fortschritte machen würde. Ja, es gäbe eine Handlung und viel Details hätte man ebenfalls schon ausgearbeitet. Kojima hat hierzu einen interessanten Vergleich parat: Angenommen, Norman Reedus würde im Spiel durch eine Spielwelt reisen, die dem heutigen New York nachempfunden wäre, dann sei man gerade dabei herauszufinden, wie man dieses New York am besten mit der Decima-Engine umsetzen könne. Wenn man in diesem New York dann ein italienisches Restaurant betreten würde, dann sei bereits ausgearbeitet worden, wen man dort trifft und was es dort zu essen gibt. Man würde nur noch daran arbeiten, wie die Inneneinrichtung des Restaurants aussehen soll und welche zusätzlichen Gerichte die Speisekarte bietet.

Ob diese Aussagen nun mehr Fragen aufwerfen als sie beantworten, muss jeder für sich entscheiden...

Quelle: Kotaku