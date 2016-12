Death Stranding: Engine von Horizon: Zero Dawn im Einsatz

Noch im vergangenen Juni, also kurz nach der E3-Enthüllung von Death Stranding, experimentierten Game Director Hideo Kojima und sein Entwicklerteam mit diversen Engines für das Spiel - inzwischen hat man sich wohl entschieden. Wie das Metal-Gear-Solid-Mastermind im Rahmen der PlayStation Experience offenbarte, läuft sein Spiel jetzt auf der Decima Engine - dasselbe Grundgerüst, das auch dem kommenden Open-World-Titel Horizon: Zero Dawn aus dem Hause Guerrilla Games seine Optik verleiht. Kojima zufolge habe er sich für diese Engine entschieden, nachdem er in Begleitung von Sonys Chef-Ingenieur Mark Cerny eine Tour durch alle großen Sony-Studios unternommen hatte - kurz nach der Trennung von Publisher Konami und der anschließenden Partnerschaft mit Sony.

Die Decima-Engine ist eine Eigenkreation des niederländischen Entwicklers Guerrilla Games, der in der Vergangenheit schon mit den Killzone-Spielen grafisch Beeindruckendes aus PlayStation-Konsolen herauszuholen wusste. Einen Hinweis darauf, wie sich die Engine in Death Stranding bemerkbar machen wird, könnte uns der zuletzt veröffentlichte, angeblich in Echtzeit laufende, neue Trailer zum Spiel geben. Dieser scheint derweil eine kuriose Verbindung zum ersten Trailer von vor einigen Monaten zu offenbaren, in dem Schauspieler Norman Reedus in Szene gesetzt wurde. Für kommende Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Death Stranding haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: VG24/7