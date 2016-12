Death Stranding: Epischer Trailer enthüllt Mads Mikkelsen in tragender Rolle

Der neue Trailer zu Hiideo Kojimas Death Stranding auf den The Game Awards 2016 stiehl allen anderen Ankündigungen und Präsentationen die Show. Die Szenen sind in Tradition des namhaften Game Directors gehalten und muten geradezu merkwürdig an. Zuschauer folgen zu Beginn einem Charakter, dessen Äußeres offenbar an den Regisseur Guillermo Del Toro angelehnt ist. Die Figur hat ein Baby in den Armen, das sich in einer Art mobilem Brutkasten befindet. Auf der Flucht vor dem Militär, findet der Protagonist im Trailer in einer Kanalisation Unterschlupf, wo er auf einen neuen Akteur trifft. Kojima konnte für Death Stranding den Hannibal-Darsteller Mads Mikkelsen gewinnen.

Mikkelsen trägt im Spiel ein Militär-Outfit - womöglich ein Anzeichen dafür, dass er die Rolle des Antagonisten übernimmt. Wie schon in der Metal Gear-Reihe von Kojima, weist Death Stranding übernatürliche Elemente auf. Aus Mikkelsen Körper schießen etwa Tentakel, über die er augenscheinlich Befehle an seine ihm untergebenen Soldaten vermitteln kann. Mikkelsen ist neben Norman Reedus nun der zweite Hollywood-Star, denn Game Director und Visonär Kojima für sein nächstes Spiel verpflichten konnte. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch den eingangs erwähnten Trailer in voller Länge anschauen. Death Stranding ist exklusiv für Sonys PS4 angekündigt. Ein konkretes Erscheinungsdatum hat Kojimas Projekt nicht. Frühestens 2017, vermutlich aber wohl erst im darauffolgenden Jahr, wird das merkwürdig anmutende Spiel im Handel ausliegen.