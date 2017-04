Hideo Kojimas Death Stranding wirft weiterhin viele Fragen auf. Nachdem mit Norman Reedus (The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Hannibal, Rogue One) und Regisseur Guillermo del Toro (Pacific Rim) bereits namhafte Berühmtheiten am Projekt beteiligt sind, machte kürzlich das Gerücht die Runde, dass auch Emma Stone zum Cast des Spiels gehört. Dies wurde wenig später jedoch als Fake entlarvt. Nun gibt es neue Spekulationen rund um die Besetzung für die weibliche Rolle im kommenden Death Stranding.

Im Rahmen der Dutch Comic Con im niederländischen Utrecht wurde Stefanie Joosten zu einer möglichen Beteiligung am Projekt von Hideo Kojima befragt. Die Schauspielerin arbeitete bereits für Metal Gear Solid V mit dem japanischen Entwickler zusammen und übernahm die Rolle der Scharfschützin Quiet. Ihre Antwort auf die Frage sorgt nun für einige Diskussionen unter den Fans. So sagte sie: "Unglücklicherweise darf ich dazu überhaupt nichts sagen." Da Joosten die Frage weder bestätigte noch dementierte, denken viele Anhänger nun, dass sie aus vertraglichen Gründen nicht über Death Stranding sprechen darf und am Projekt beteiligt ist.

Schon im vergangenen März 2016 besuchte die Schauspielerin das Entwicklerstudio von Guerrilla Games, die die "Decima"-Engine für das Team von Kojima Productions zur Verfügung stellen werden. Zudem trug Hideo Kojima in der aktuellsten Ausgabe seiner YouTube-Show "HideoTube" eine Mütze mit einem Aufdruck von Stefanie Joosten. Neue Informationen rund um Death Stranding sind auf der E3 2017 in Los Angeles zu erwarten.

